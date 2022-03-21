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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия – Винисиусу: «Золотой мяч» ждет тебя, даже не сомневайся, конечно

21 Марта 2022 • 09:37 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

После матча 29-го тура между «Реалом» и «Барселоной» Эрик Гарсия и Винисиус устроили небольшую потасовку. Как сообщает Marca, после финального свистка защитник «Барселоны» Эрик Гарсия начал высмеивать нападающего «Реала» Винисиуса, намекая на его «нырки».

«Золотой мяч» ждет тебя, да. Уже в следующем году», - подшучивал защитник каталонского клуба над форвардом мадридцев.

Впрочем, фанаты «Барселоны» уже успели выразить надежду, что слова Гарсии не выйдут ему боком, учитывая хорошую форму, которую набрал Винисиус в этом сезоне.

«Барселона» разгромила «Реал» на его поле со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эль Класико Винисиус Жуниор Эрик Гарсия
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