Эрик Гарсия – Винисиусу: «Золотой мяч» ждет тебя, даже не сомневайся, конечно

После матча 29-го тура между «Реалом» и «Барселоной» Эрик Гарсия и Винисиус устроили небольшую потасовку. Как сообщает Marca, после финального свистка защитник «Барселоны» Эрик Гарсия начал высмеивать нападающего «Реала» Винисиуса, намекая на его «нырки».

«Золотой мяч» ждет тебя, да. Уже в следующем году», - подшучивал защитник каталонского клуба над форвардом мадридцев.

Впрочем, фанаты «Барселоны» уже успели выразить надежду, что слова Гарсии не выйдут ему боком, учитывая хорошую форму, которую набрал Винисиус в этом сезоне.

«Барселона» разгромила «Реал» на его поле со счетом 4:0.