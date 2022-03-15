Пике: «Я горжусь этой футболкой»

Защитник «Барселоны» Херард Пике сыграл свой шестисотый матч в клубной футболке, войдя в пятерку самых опытных футболистов в истории клуба. Пике доволен этим, но еще больше его радует то, что после долгого периода декаданса «Барса» вновь начинает подниматься.

- Я настроен оптимистично. После всех сложностей мы снова в борьбе, и чувствуется позитивная динамика, буквально во всем. Мы наслаждаемся этим не только на поле, но и вне поля. 600 матчей - это интересный рубеж, но еще больше мне нравится траектория, по которой развивалась моя карьера все это время. Я горжусь этой футболкой и надеюсь, что буду носить ее как можно дольше, - заявил Пике, слова которого цитирует пресс-служба «Барселоны».