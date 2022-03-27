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Чемпионат Испании. Ла Лига

Джеррард считает гениальным выбор Хави на пост главного тренера «Барселоны»

27 Марта 2022 • 19:10 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что приход Хави в «Барселону» ознаменовался с возвращением каталонского клуба на былой уровень.

В интервью Mundo Deportivo Джеррард сказал, что выбор руководством «Барселоны» в пользу Хави – гениален. Он тот, у кого в крови сине-гранатовая ДНК.

По словам английского тренера, после нескольких неудачных лет «Барса» снова поднимается на тот уровень, где должна быть.

Команда Хави в 29-м туре Ла Лиги разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0) и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» по-прежнему лидируют с 66 очками.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Стивен Джеррард Хави Эрнандес Астон Вилла
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