Джеррард считает гениальным выбор Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что приход Хави в «Барселону» ознаменовался с возвращением каталонского клуба на былой уровень.

В интервью Mundo Deportivo Джеррард сказал, что выбор руководством «Барселоны» в пользу Хави – гениален. Он тот, у кого в крови сине-гранатовая ДНК.

По словам английского тренера, после нескольких неудачных лет «Барса» снова поднимается на тот уровень, где должна быть.

Команда Хави в 29-м туре Ла Лиги разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0) и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» по-прежнему лидируют с 66 очками.