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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» четырежды пытался подписать Феррана Торреса

18 Марта 2022 • 23:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.10 3.70 3.25
20.03 23:00

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес неоднократно мог оказаться в мадридском «Реале» на разных этапах карьеры.

Первое приглашение от «Реала» поступило Торресу в 10-летнем возрасте, однако семья не согласилась отпустить игрока в столицу в столь юном возрасте.

Спустя четыре года, по данным Sport, «сливочные» в очередной раз заприметили Феррана, но тренеры видели его на позиции правого защитника, что отпугнуло футболиста.

В 17 лет Торрес снова заинтересовал «Реал», когда начал привлекаться к играм за первую команду «Валенсии» и проявил себя на юношеском чемпионате мира. Нападающий был доступен за 8 млн евро, но мадридцы не решились платить такую сумму.

Наконец, последняя попытка заполучить талантливого испанца была предпринята «Реалом» два года назад – в этом случае свою роль сыграла разгоревшаяся пандемия, отбившая у мадридцев желание вкладываться в трансферы.

Напомним, что в 2020 году Ферран Торрес перешёл в «Манчестер Сити» за 33,5 млн евро, а в начала 2022 года перебрался в «Барселону» за 55 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Барселона Ферран Торрес
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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