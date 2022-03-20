Тальяфико рассказал о возможном переходе в «Барселону»

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико, зимой едва не оказавшийся в «Барселоне», готов возобновить переговоры с «сине-гранатовыми».

В январе трансфер 29-летнего аргентинца в «Барселону» сорвался, но сам Тальяфико считает, что вариант с переходом в каталонский клуб для него по-прежнему актуален.

«Клубы вели переговоры, но так и не пришли к согласию, – признался игрок. – Думаю, в июне, когда сезон подойдёт к концу, оформить сделку будет легче», – сказал защитник амстердамцев в интервью TNT Sports.

Николас Тальяфико отметился 4 результативными передачами и 2 голами в 23 матчах за «Аякс» в текущей кампании.