Второй тайм «эль класико» начался с ещё одного гола «Барселоны» - на «Бернабеу» пахнет разгромом

Вторая половина матча «Реала» с «Барселоной» началась для мадридцев обескураживающим образом - сперва Ферран Торрес не реализовал опаснейший выход один на один, но сразу после этого последовала еще одна атака, в которой Торрес наконец-то оказался точным. Ассистировал ему Пьер-Эмерик Обамеянг, и после этого гола 60 тысяч зрителей на трибунах окончательно приумолкли.

Напомним, что доселе «Барселона» проиграла «Реалу» последние пять «эль класико». Матч между «Барселоной» и «Реалом» начался в двадцать три часа по московскому времени, следить за ним можно в нашей онлайн-трансляции.