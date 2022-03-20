«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы

Центральным матчем двадцать девятого тура испанского чемпионата станет встреча между «Барселоной» и «Реалом», она начнется уже через час. В то время как мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, «Барса» отстает на двенадцать очков, но при это еще питает надежды на чемпионство. Прямая встреча будет иметь крайне важное значение.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Обамеянг.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за ним можно будет в нашей онлайн-трансляции.