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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы

20 Марта 2022 • 22:01 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Барселона
2.35 3.55 3.15
1-й тайм

Центральным матчем двадцать девятого тура испанского чемпионата станет встреча между «Барселоной» и «Реалом», она начнется уже через час. В то время как мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, «Барса» отстает на двенадцать очков, но при это еще питает надежды на чемпионство. Прямая встреча будет иметь крайне важное значение.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Обамеянг.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за ним можно будет в нашей онлайн-трансляции.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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окончен Эспаньол 1:0 Мальорка 2.20 3.40 3.30
окончен Кадис 1:0 Вильярреал 4.20 3.45 1.92
окончен Сельта 0:0 Бетис 2.15 3.35 3.45
окончен Севилья 0:0 Реал Сосьедад 2.25 3.05 3.60
Идет 23 минута Реал Мадрид 0:0 Барселона 2.00 3.80 3.60
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