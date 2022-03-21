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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иван Кампо: Второй тайм «Реал» начал нереально

21 Марта 2022 • 15:53 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Бывший защитник «Реала» Иван Кампо поделился впечатлениями от игры мадридского клуба с «Барселоной». Кампо был потрясен и не мог поверить, насколько плохой была игра «Реала».

«Я был больше удивлен тем, насколько плохо выступил «Реал», чем тем, насколько хорошо выступила «Барса», — сказал Кампо.«Начало второго тайма у «Реала» было просто нереальным».

Убедительная победа «Барселоны» над «Реалом» вызвала в испанских СМИ дискуссию о том, является ли это началом гонки за титул чемпионов Испании.

«Это очень сложно, почти невозможно, очень большой разрыв в очках… Все будет зависеть от Анчелотти и его игроков», - сказал Иван Кампо.

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