Лапорта отметил прогресс в игре Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил старание полузащитника команды Усмана Дембеле.

«Сейчас Хави рассчитывает на него, потому что он важен для команды. Мы видим его лучшую версию в «Барселоне», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

После прихода Хави в «Барсу» Дембеле начал появляться на матчи чемпионата Испании в основном составе. Наставник каталонцев неоднократно заявлял, что верит в 24-летнего француза и хочет, чтобы тот остался в команде.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.