«Барселона» заинтересована в услугах Рафиньи

Каталонская «Барселона» заинтересована в услугах талантливого полузащитника «Лидса» - бразильца Рафиньи, делами которого заправляет бывший игрок «блауграны», португалец Деко. Рафинья не рад уходу Марсело Бьелса из «Лидса», и подыскивает себе клуб, который отвечает его представлениям о футболе. О возможности трансфера в «Барселону» сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо.

Впрочем, «Барса» пока что не спешит - дело в том, что если «Лидс» вылетит, то цена на Рафинью может снизиться с 40 миллионов евро до тридцати. В этом сезоне на счету Рафиньи уже девять забитых мячей в английской Премьер-лиге.