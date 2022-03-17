Френки де Йонг видит своё будущее только в «Барселоне»

Голландский полузащитник Френки де Йонг адаптировался в «Барселоне» и не намерен покидать клуб. Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, но до появления Хави у руля клуба де Йонга часто критиковали, считая, что он не вписывается в игру команды. Сейчас это уже позади - и де Йонг намерен не просто отработать свой контракт до конца, но и подписать новый. Действующее соглашение голландского полузащитника рассчитано до 2026 года.

- Жить в Барселоне - это просто фантастика. Я не думаю, что есть места лучше для жизни. Хочу ли я остаться тут? Да, я, наверное, продлю свой контракт, - заявил де Йонг, слова которого цитирует Sport.es.