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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дест пропустит не менее трёх недель

18 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.35 3.55 3.15
Через 1 ч. 48 мин.

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест не сыграет в ближайших матчах из-за травмы бедра.

Американский футболист, напомним, получил повреждение во вчерашнем поединке Лиги Европы против «Галатасарая». Как сообщает Diario Sport, Дест не появится на поле в течение трёх недель при самом благоприятном ходе восстановления.

21-летний фулбек точно не сыграет в предстоящем поединке чемпионата с мадридским «Реалом». Главной проблемой для «Барселоны» может стать его отсутствие в матчах 1/4 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта», поскольку Дани Алвес – другой правый защитник «сине-гранатовых» – не заявлен на турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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