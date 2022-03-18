Дест пропустит не менее трёх недель

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест не сыграет в ближайших матчах из-за травмы бедра.

Американский футболист, напомним, получил повреждение во вчерашнем поединке Лиги Европы против «Галатасарая». Как сообщает Diario Sport, Дест не появится на поле в течение трёх недель при самом благоприятном ходе восстановления.

21-летний фулбек точно не сыграет в предстоящем поединке чемпионата с мадридским «Реалом». Главной проблемой для «Барселоны» может стать его отсутствие в матчах 1/4 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта», поскольку Дани Алвес – другой правый защитник «сине-гранатовых» – не заявлен на турнир.