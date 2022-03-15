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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс о класико: «Барселона» сейчас сильнее «Реала»

15 Марта 2022 • 19:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.10 3.75 3.20
20.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в преддверии класико с «Реалом» заявил, что каталонский клуб находится в хорошей форме и сильнее сливочных.

«Я считаю, что матч с «Реалом» за Суперкубок Испании состоялся в неудачное время для нас. Тогда в «Барсе» еще не было Торреса, Обамеянга и Траоре.

Думаю, что на данный момент «Барселона» сильнее «Реала». Но, стоит учитывать, что они сейчас находятся на подъеме после победы над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч центрального 29-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» состоится 20 марта в Мадриде. Начало – в 23:00 мск.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Бускетс Ла Лига
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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