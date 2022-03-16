Марсело открывает свой барбер-шоп в Бразилии

В конце сезона бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело покинет клуб, переговоры о новом контракте даже не ведутся. Посвятив «Реалу» пятнадцать лет карьеры, сейчас Марсело занят помыслами о бизнесе - у него большие планы на ближайшее будущее.

О том, что одной из идей является выпуск линейки мужского белья, мы уже сообщали, но есть у Марсело и другие замыслы, в том числе и реализованные. На своей страничке в «Инстаграме» футболист сообщил о том, что открывает свой барбер-шоп под названием Cabelereiro TwoJeys в городе Рио де Жанейро. Он заработает в четверг, семнадцатого марта.