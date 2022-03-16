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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело открывает свой барбер-шоп в Бразилии

16 Марта 2022 • 07:54 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.30
20.03 23:00

В конце сезона бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело покинет клуб, переговоры о новом контракте даже не ведутся. Посвятив «Реалу» пятнадцать лет карьеры, сейчас Марсело занят помыслами о бизнесе - у него большие планы на ближайшее будущее.

О том, что одной из идей является выпуск линейки мужского белья, мы уже сообщали, но есть у Марсело и другие замыслы, в том числе и реализованные. На своей страничке в «Инстаграме» футболист сообщил о том, что открывает свой барбер-шоп под названием Cabelereiro TwoJeys в городе Рио де Жанейро. Он заработает в четверг, семнадцатого марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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