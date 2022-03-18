Рауль отпраздновал свой 1000-й день у руля «Кастильи»

Легендарный голеадор мадридского «Реала» Рауль продолжает развивать свою тренерскую карьеру и накапливать опыт. Как сообщает Diario AS, на днях Рауль отметил свой 1000-й день у руля второй команды «Реала» - «Кастильи». Он возглавил клуб 20 июня 2019 года. И, конечно же, Рауль вынашивает амбициозную идею в один прекрасный день стать тренером главной команды.

В общей сложности за его плечами уже семьдесят девять матчей, в которых его команда одержала 31 победу, 23 раза сыграла вничью и 25 раз проиграла. Баланс забитых/пропущенных мячей - 121 к 100. В прошлом матче его команда обыграла со счетом 5:2 «Атлетико Санлукенто», а в следующем туре сыграет с «Сабаделем».