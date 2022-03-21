Экс-игрок «Реала» Миятович: Это крупное поражение должно разбудить «сливочных»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович поделился с журналистами своим мнением по поводу неудачной игры мадридской команды в поединке с «Барселоной».

Миятович сказал, что после таких поражений остаются открытые раны, которые ещё очень долго будут заживать. Предраг отметил, что это крупное фиаско должно разбудить «сливочных», которые всё равно в этом сезоне выиграют чемпионский титул. Экс-игрок «Реала» добавил, что каталонцы сыграли образцово-показательно и заслужили эту победу.

Напомним, что «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0.