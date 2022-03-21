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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» Миятович: Это крупное поражение должно разбудить «сливочных»

21 Марта 2022 • 08:33 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович поделился с журналистами своим мнением по поводу неудачной игры мадридской команды в поединке с «Барселоной».

Миятович сказал, что после таких поражений остаются открытые раны, которые ещё очень долго будут заживать. Предраг отметил, что это крупное фиаско должно разбудить «сливочных», которые всё равно в этом сезоне выиграют чемпионский титул. Экс-игрок «Реала» добавил, что каталонцы сыграли образцово-показательно и заслужили эту победу.

Напомним, что «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Предраг Миятович
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