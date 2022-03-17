Чуамени попал в список приоритетных целей «Реала» на лето

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может оказаться в мадридском «Реале» после открытия трансферного окна.

Приоритетной задачей «Реала» остаётся заключение контрактов с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном, однако 22-летний хавбек «Монако» также значится в числе основный целей «сливочных», о чём сообщает Marca.

Впрочем, по информации издания, перспективный француз может быть подписан лишь после продажи ряда дорогостоящих игроков, не входящих в планы мадридского клуба.

Орельен Чуамени провёл 40 матчей за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, отметившись 3 голами и 2 голевыми передачами.