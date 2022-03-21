«Реал» по-прежнему доверяет Анчелотти, уверяют испанские журналисты

Мадридский «Реал» по-прежнему доверяет итальянскому специалисту Карло Анчелотти, несмотря на домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:4. В 2015 году поражение с точно таким же счетом стоило места Рафе Бенитесу, возглавившему «Реал» буквально за несколько месяцев до этого провала - после того, как «Реал» покинул как раз Карло Анчелотти.

Сейчас Анчелотти снова руководит «Реалом», клуб лидирует в чемпионате Испании и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а посему пока что деятельность Карло оценивается, скорее, положительно, уточняет Football Espana. Даже несмотря на такой провал в «эль класико».