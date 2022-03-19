Карвахаль высказался о предстоящем Класико

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

«Мы постараемся сохранить ворота в неприкосновенности, но это будет сложно, так как у них высокий атакующий потенциал. Они способны пользоваться пространством с Обамеянгом, Адама [Траоре] и Ферраном [Торресом] впереди. Однако «Барселона» почувствует себя не в своей тарелке, если отнять у них мяч – этот момент может стать ключевым. В случае победы мы практически лишим их шансов на титул», – цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Поединок «Реала» против «Барселоны» пройдёт 20-го марта. В случае победы «сливочные» увеличат отрыв от «сине-гранатовых» до 18 очков.