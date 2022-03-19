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Карвахаль высказался о предстоящем Класико

19 Марта 2022 • 01:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.10 3.70 3.25
20.03 23:00

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

«Мы постараемся сохранить ворота в неприкосновенности, но это будет сложно, так как у них высокий атакующий потенциал. Они способны пользоваться пространством с Обамеянгом, Адама [Траоре] и Ферраном [Торресом] впереди. Однако «Барселона» почувствует себя не в своей тарелке, если отнять у них мяч – этот момент может стать ключевым. В случае победы мы практически лишим их шансов на титул», – цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Поединок «Реала» против «Барселоны» пройдёт 20-го марта. В случае победы «сливочные» увеличат отрыв от «сине-гранатовых» до 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Карвахаль
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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