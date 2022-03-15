Бензема и Менди рискуют пропустить Эль-Класико

Сразу два французских футболиста мадридского «Реала» могут пропустить принципиальный матч 29-го тура испанской Ла Лиги против «Барселоны». Речь идёт о нападающем Кариме Бензема и защитнике Ферлане Менди, сообщает Marca.

По информации источника, оба футболиста имеют проблемы с мышцами и завтра пройдут медицинское обследование.

В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема забил 22 гола и сделал 11 голевых передач в 25 встречах. Также французский нападающий отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1). Защитник Менди забил один гол и сделал одну голевую передачу в 18 играх.

Эль-Класико состоится 20 марта на домашней арене «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.