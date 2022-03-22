Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути – о «Реале»: «Большая команда не может состоять из 14 игроков»

22 Марта 2022 • 11:54 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился эмоциями после поражения родного клуба в матче 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков.

Что вообще происходит? Тот, кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе.

Если тебя один раз за целый год просят поиграть, то ты должен сыграть и сделать всё как можно лучше», – приводит слова Гути Marca.

Испанец был поражён, что первым на замену вышел Мариано, а не Бейл с Азаром, которые стоили Мадриду больших денег.

Напомним, что «Реал» лидирует в чемпионате Испании имея в своём активе 66 очков после 29 туров. «Барселона с 54 баллами идёт на третьем месте, но у «сине-гранатовых» есть матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гути
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
14:45 · Испания. Ла Лига
Йович собирается покинуть «Реал» летом
14:07 · Испания. Ла Лига
Вингер «Лидса» Рафинья — приоритетная цель «Барселоны»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» потеряла интерес к Рафинье, главным претендентом становится «Барселона»
13:15 · Испания. Ла Лига
Стоичков: Хави в класико превзошёл Анчелотти во всём 1
12:44 · Италия. Серия А
«Барселона» включилась в борьбу за Дибалу 2
11:59 · Испания. Ла Лига
Роналдо — о победе «Барселоны» над «Реалом»: «Я увидел сильную и агрессивную команду»
11:56 · Испания. Ла Лига
Гути: Меня зовут Анчелотти, у меня на скамейке Азар, Бэйл и Иско, и я не могу никого заменить? В чём дело?
11:54 · Испания. Ла Лига
Гути – о «Реале»: «Большая команда не может состоять из 14 игроков»
11:30 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» планирует подписать полузащитника «Райо Вальекано»
10:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет подписать Дибалу
10:47 · Италия. Серия А
Обамеянг: Слежу за «Миланом» и надеюсь, они выиграют скудетто
09:33 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Реал» отдаст всё, чтобы выиграть трофеи»
09:16 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не включил Месси в свою символическую сборную
08:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается отдать Пуча и Эззалзули в аренду
07:31 · Испания. Ла Лига
Кесси уже прошёл медицинское обследование в преддверии перехода в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем