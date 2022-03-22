Гути – о «Реале»: «Большая команда не может состоять из 14 игроков»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился эмоциями после поражения родного клуба в матче 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков.

Что вообще происходит? Тот, кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе.

Если тебя один раз за целый год просят поиграть, то ты должен сыграть и сделать всё как можно лучше», – приводит слова Гути Marca.

Испанец был поражён, что первым на замену вышел Мариано, а не Бейл с Азаром, которые стоили Мадриду больших денег.

Напомним, что «Реал» лидирует в чемпионате Испании имея в своём активе 66 очков после 29 туров. «Барселона с 54 баллами идёт на третьем месте, но у «сине-гранатовых» есть матч в запасе.