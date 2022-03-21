Куртуа о крупном поражении от «Барселоны»: «Результат мог быть еще хуже»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог матча 29-го тура чемпионата Испании, в котором сливочные на своем поле потерпели сокрушительное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4.

В интервью испанскому изданию AS Куртуа признался, что футболисты «Барсы» были быстрее игроков «Реала», а во втором тайме его команда и вовсе перестала бороться. Из-за этого у «Барселоны» были еще моменты и результат мог оказаться еще хуже.

Это поражение не повлияло на расстановку сил в турнирной таблице. «Реал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 66 очками. Ближайший преследователь «Севилья» имеет в активе 57 очков. У «Барселоны» - 54 очка, команда идет на третьем месте.

В следующем туре каталонский клуб сыграет дома против «Севильи», королевский клуб на выезде сыграет против «Сельты».