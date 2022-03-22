Футболист «Баварии» может перебраться в «Реал»

Мадридский «Реал» вновь положил глаз на футболиста «Баварии», на сей раз речь идет о защитнике Дайо Упамекано. Французский футболист, перебравшийся в стан чемпиона Германии в 2021 году. не может адаптироваться к игровой манере команды Юлиана Нагельсманна, и уже не раз становился объектом недовольства главного тренера.

В то же время игроком, трансферная стоимость которого оценивается в 55 миллионов евро согласно Transfermarkt, заинтересовался мадридский «Реал». Об этом сообщает Le10Sport, однако подробности возможной сделки не приводятся. В текущем сезоне француз сыграл в 22 матчах, забив при этом один гол.