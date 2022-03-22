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Чемпионат Германии. Бундеслига

Футболист «Баварии» может перебраться в «Реал»

22 Марта 2022 • 01:12 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Мадридский «Реал» вновь положил глаз на футболиста «Баварии», на сей раз речь идет о защитнике Дайо Упамекано. Французский футболист, перебравшийся в стан чемпиона Германии в 2021 году. не может адаптироваться к игровой манере команды Юлиана Нагельсманна, и уже не раз становился объектом недовольства главного тренера.

В то же время игроком, трансферная стоимость которого оценивается в 55 миллионов евро согласно Transfermarkt, заинтересовался мадридский «Реал». Об этом сообщает Le10Sport, однако подробности возможной сделки не приводятся. В текущем сезоне француз сыграл в 22 матчах, забив при этом один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Дайо Упамекано Трансферы футбола - лето 2022
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