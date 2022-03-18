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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг: «Впереди главный матч»

18 Марта 2022 • 04:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги Европы, но в воскресенье ей предстоит матч, от исхода которого во многом зависит, сохранит ли клуб надежду на успех в чемпионате Испании. Каталонцев ждет поединок с «Реалом», очередной «эль класико» - и нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг назвал этот матч самым важным в жизни.

- Это самый главный матч в мире, о нем говорят все. Он очень многое значит для всех - для руководства клуба, для игроков, для фанов. Я думаю, что матч будет жестким. Они лидируют в чемпионате и у них сильная команда. Но мы растем, и потому я тут, «Барселона» - один из главных клубов мира. Наслаждаюсь каждым днем тут, - заявил Обамеянг, слова которого ITASportPress.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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