Обамеянг: «Впереди главный матч»

«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги Европы, но в воскресенье ей предстоит матч, от исхода которого во многом зависит, сохранит ли клуб надежду на успех в чемпионате Испании. Каталонцев ждет поединок с «Реалом», очередной «эль класико» - и нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг назвал этот матч самым важным в жизни.

- Это самый главный матч в мире, о нем говорят все. Он очень многое значит для всех - для руководства клуба, для игроков, для фанов. Я думаю, что матч будет жестким. Они лидируют в чемпионате и у них сильная команда. Но мы растем, и потому я тут, «Барселона» - один из главных клубов мира. Наслаждаюсь каждым днем тут, - заявил Обамеянг, слова которого ITASportPress.