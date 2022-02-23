​Известна дата и время начала ближайшего «эль класико»

Испанская Ла Лига утвердила дату и время начала ближайшего «эль класико» - матча между «Реалом» и «Барселоной». Команды начнут битву на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в первом круге «Реал» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 2:1. После этого испанские гранды пересекались в полуфинале Суперкубка Испании, и «сливочные» снова оказались сильнее – 3:2.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона», в свою очередь, располагается на четвёртой позиции.