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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Известна дата и время начала ближайшего «эль класико»

23 Февраля 2022 • 15:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
20.03 22:00

Испанская Ла Лига утвердила дату и время начала ближайшего «эль класико» - матча между «Реалом» и «Барселоной». Команды начнут битву на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в первом круге «Реал» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 2:1. После этого испанские гранды пересекались в полуфинале Суперкубка Испании, и «сливочные» снова оказались сильнее – 3:2.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона», в свою очередь, располагается на четвёртой позиции.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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