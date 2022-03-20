Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший тренер «Спартака» Лаудруп назвал «Реал» фаворитом Эль-Класико

20 Марта 2022 • 11:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.18 3.60 3.20
Через 11 ч. 32 мин.

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны», Микаэль Лаудруп поделился мнением о предстоящем Эль-Класико, которое состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«У «Реала» небольшое преимущество так как они играют дома, а ещё «Барса» потратила много сил в Турции», — приводит слова Лаудрупа RAC1.

Специалист заявил, что не будет ни за кого болеть в этом матче. Однако отметил, что всегда поддерживает людей, с которыми его что-то связывает.

Напомним, Лаудруп завершил игровую карьеру в 1998 году. После чего приступил к тренерской деятельности. Он был наставником таких команд как «Хетафе», «Мальорка» и «Суонси». Также датчанин возглавлял московский «Спартак» в 2008-2009 годах.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Микаэль Лаудруп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.03  16:00 Эспаньол ... Мальорка 2.09 3.45 3.70
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  20:30 Севилья ... Реал Сосьедад 1.89 3.55 4.30
20.03  23:00 Реал Мадрид ... Барселона 2.00 3.80 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
11:03 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер «Спартака» Лаудруп назвал «Реал» фаворитом Эль-Класико
10:27 · Испания. Ла Лига
«Реалу» придётся заплатить за переход Мбаппе
09:57 · Испания. Ла Лига
Бывший полузащитник сборной Хорватии Ярни: «Модрич сильнее Ковачича»
02:43 · Испания. Ла Лига
Мать Килиана Мбаппе требует 150 млн евро комиссионных от «Реала» 2
02:33 · Испания. Ла Лига
Фабрегас дал понять, что Аспиликуэта согласился на переход в «Барсу»
02:07 · Испания. Ла Лига
Бывший вице-президент «Монако» о Мбаппе: «Килиан всю жизнь мечтал о «Реале»» 2
01:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о Хави: «Он отлично подходит игровому стилю «Барселоны» и менталитету»
01:07 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике больше не доверяет Де Хеа место в воротах
00:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» добыл победу с минимальным счётом
00:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» может выиграть Эль Класико и без Бензема
00:40 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» обеспокоены участившимися утечками и примут меры против них
00:06 · Испания. Ла Лига
Депай: Конкуренция – это нормально, я играю за лучший клуб мира
19 Марта
23:20 · Испания. Ла Лига
Хави поделился ожиданиями от первого матча на «Сантьяго Бернабео» в роли тренера
22:30 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» сильно огорчила «Леванте»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» — «Атлетико» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем