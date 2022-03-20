Бывший тренер «Спартака» Лаудруп назвал «Реал» фаворитом Эль-Класико

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны», Микаэль Лаудруп поделился мнением о предстоящем Эль-Класико, которое состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«У «Реала» небольшое преимущество так как они играют дома, а ещё «Барса» потратила много сил в Турции», — приводит слова Лаудрупа RAC1.

Специалист заявил, что не будет ни за кого болеть в этом матче. Однако отметил, что всегда поддерживает людей, с которыми его что-то связывает.

Напомним, Лаудруп завершил игровую карьеру в 1998 году. После чего приступил к тренерской деятельности. Он был наставником таких команд как «Хетафе», «Мальорка» и «Суонси». Также датчанин возглавлял московский «Спартак» в 2008-2009 годах.