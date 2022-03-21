Шакира поздравила «Барселону» с победой над «Реалом»

Известная певица Шакира в своих социальных сетях поздравила «Барселону» и своего мужа Херарда Пике с крупной победой над мадридским «Реалом».

Шакира выложила фотографию, на которой показывает четыре пальца. Колумбийская певица также написала, что считает своего мужа лучшим центральным защитником мира, ведь Пике проявил героизм и отыграл весь матч через боль.

Напомним, что каталонская команда забила четыре безответных мяча в ворота «королевского клуба». «Барселона» пока занимает третью строчку в чемпионате.