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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Хочу закончить карьеру в «Реале», но это зависит не только от меня»

18 Марта 2022 • 09:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Хорватский полузащитник Лука Модрич в этом году отмечает десятилетие своего сотрудничества с «Реалом», он - ветеран клуба, и мечтает о том, что ему позволят закончить карьеру именно как игрок «Реала», не помышляя о всяких МЛС и прочих не самых освещаемых и конкурентоспособных чемпионатов.

- Будущее? В моем возрасте уже не строят планы или амбициозные проекты. Я хотел бы выиграть еще какие-нибудь трофеи. Закончить тут карьеру было бы фантастикой, но это зависит не только от меня, - заявил Модрич, слова которого цитирует AFP.

В настоящий момент мадридский «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на двенадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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