Модрич: «Хочу закончить карьеру в «Реале», но это зависит не только от меня»

Хорватский полузащитник Лука Модрич в этом году отмечает десятилетие своего сотрудничества с «Реалом», он - ветеран клуба, и мечтает о том, что ему позволят закончить карьеру именно как игрок «Реала», не помышляя о всяких МЛС и прочих не самых освещаемых и конкурентоспособных чемпионатов.

- Будущее? В моем возрасте уже не строят планы или амбициозные проекты. Я хотел бы выиграть еще какие-нибудь трофеи. Закончить тут карьеру было бы фантастикой, но это зависит не только от меня, - заявил Модрич, слова которого цитирует AFP.

В настоящий момент мадридский «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на двенадцать очков.