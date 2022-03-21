«Барселона» без Месси забила «Реалу» 4 гола впервые с 1974 года

Футболисты «Барселоны» в матче испанского чемпионата не испытали больших проблем в матче с «Реалом» и разгромили мадридскую команду с крупным счётом 4:0. Дублем в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Как сообщает ESPN, каталонская команда не забивала так много в ворота «королевского клуба» без Лионеля Месси в составе с далёкого 1974 года. Напомним, что в матче первого круга «сине-гранатовые» дома уступили «Реалу» со счётом 1:2.

На данный момент каталонский клуб под шефством Хави занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.