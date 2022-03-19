Бензема пропустит матч с «Барселоной»

Нападающий «Реала» не выйдет на поле в воскресном матче Ла Лиги против «Барселоны».

Форвард не тренировался с клубом перед матчем. После этого появилось официальное подтверждение, что француз пропустит игру с каталонским клубом.

В этом сезоне в Ла Лиге Бензема сыграл 25 матчей, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«Реал» занимает первую строчку в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя – «Севилью» - на 10 очков, а «Барселону», которая идет на третьем месте – на 15 очков.

Игра с «Барселоной» состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.