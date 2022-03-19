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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема пропустит матч с «Барселоной»

19 Марта 2022 • 18:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.18 3.60 3.20
20.03 23:00

Нападающий «Реала» не выйдет на поле в воскресном матче Ла Лиги против «Барселоны».

Форвард не тренировался с клубом перед матчем. После этого появилось официальное подтверждение, что француз пропустит игру с каталонским клубом.

В этом сезоне в Ла Лиге Бензема сыграл 25 матчей, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«Реал» занимает первую строчку в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя – «Севилью» - на 10 очков, а «Барселону», которая идет на третьем месте – на 15 очков.

Игра с «Барселоной» состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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