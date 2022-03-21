Бывший судья чемпионата Испании Итурральде — о фоле Обамеянга: «Это явная жёлтая карточка»

Бывшие судьи испанской Ла Лиги Андухар Оливер, Эдуардо Итурральде и Перес Барруль прокомментировали судейство в матче 29-го тура Примеры, в котором «Барселона» одолела мадридский «Реал» (4:0).

Эксперты считают, что нападающий каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг должен был получить жёлтую карточку за фол против Тони Крооса на 11-й минуте встречи.

«Обамеянг очень поздно вступает в стык с Кроосом, он идёт пятками вперед. Это чёткая жёлтая карточка», — приводит слова Итурральде AS.

Напомним, что 32-летний габонский нападающий сделал дубль и теперь имеет на своём счету 7 забитых мячей в семи проведённых матчах нынешнего сезона Примеры.

«Барселона» набрала 54 очка и продлила победную серию в чемпионате Испании до пяти встреч. «Реал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 66 баллов.