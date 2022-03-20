В «Барселоне» обеспокоены участившимися утечками и примут меры против них

Администрация «Барселоны» обеспокоена участившимися утечками информации, в частности, касательно игроков и сумм их гонораров. Матеу Алемани, спортивный директор, а также спортивный советник Жорди Кройф уже принимают меры для ограничения подобных утечек. Общественность знала об интересе к Феррану Торресу еще задолго до его перехода, а также смакует точные суммы соглашений с Алвесом, Траоре и Обамеянгом, что также слегка шокирует руководство, сообщает Football Espana.

Для начала решено проводить некоторые встречи вне офиса клуба, дабы проверить, где именно засел сливающий информацию «крот».