Анчелотти: Модрич должен был создавать давление, но всё пошло не по плану

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил журналистам странную позицию полузащитника Луки Модрича в игре против «Барселоны».

«Мы стремились к большему контролю над мячом, чтобы прессинговать выше, но после первого гола все пошло не по плану, и они наказали нас за это», — объяснил итальянский тренер.

Он добавил, что план изначально не был хорошо и каталонский клуб заслужил победу.

«План не был хорошим. «Барса» играла лучше и заслужила победу, но это поражение - не конец света», - сказал Анчелотти.

В воскресной игре «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:4.