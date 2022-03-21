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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал разгром «Реала»

21 Марта 2022 • 01:21 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Мадридский «Реал» был бит «Барселоной» на своем собственном поле со счетом 4:0, мадридцы выступали без своего лидера Карима Бензема. Тем не менее. главным фактором поражения наставник «Реала» Карло Анчелотти считает вовсе не отсутствие травмированного француза.

- Это был не наш вечер. Все просто - «Барселона» играла лучше, у нее было большое преимущество. Особенно в прессинге. А мы не смогли организовать свой прессинг, мы не создавали давления в атаке, и это моя ошибка. Мы проиграли битву, но у нас остается преимущество, у нас две недели, чтобы вынести урок из этого матча, - заявил Анчелотти в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен Кадис 1:0 Вильярреал 4.20 3.45 1.92
окончен Сельта 0:0 Бетис 2.15 3.35 3.45
окончен Севилья 0:0 Реал Сосьедад 2.25 3.05 3.60
окончен Реал Мадрид 0:4 Барселона 2.35 3.55 3.15
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