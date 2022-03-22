Роналдо — о победе «Барселоны» над «Реалом»: «Я увидел сильную и агрессивную команду»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо прокомментировал прошедшее Эль-Класико, в котором каталонцы разгромили «сливочных» со счётом 4:0.

«Я слежу за испанским футболом. В последнее время у «Барселоны» были проблемы, но с приходом Хави ситуация улучшилась. Каталонцы могут добиться больших успехов. Я увидел сильную и агрессивную команду», — цитирует Роналдо официальный сайт «Барселоны».

Также экс-форвард сборной Бразилии похвалил нападающего сине-гранатовых Пьера-Эмерика Обамеянга, отметив движение на поле и завершение атак в исполнении габонца.

Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. В составе «Барселоны» футболист провёл один сезон, в котором забил 34 гола в 37 проведённых матчах. За «Реал» нападающий отыграл пять лет, забив за это время 83 мяча.