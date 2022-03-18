Эден Азар не хочет возвращаться в Англию

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу в ближайшем будущем.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к 31-летнему бельгийцу со стороны английских «Арсенала» и «Ньюкасла». Лондонский клуб, как сообщалось, даже связывался с представителями игрока для выявления его запросов.

Однако, по информации Foot Mercato, возвращение в Англию не входит в планы бывшей звезды «Челси». Азар предпочитает остаться в Мадриде, чтобы закрепиться в основном составе «сливочных».

На счету Эдена Азара всего 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 22 поединках нынешнего сезона за «Реал».