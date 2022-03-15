Серхио Бускетс: «Каземиро - один из лучших в мире»

В воскресенье «Барселоне» предстоит сразиться с «Реалом» в очередном «эль класико», и футболисты обеих команд уже настраиваются на этот матч, несмотря на то, что «Барселоне» до этого предстоит еще сразиться с «Галатасараем» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Серхио Бускетс, один из самых опытных игроков «Барселоны», полон похвал в адрес соперника, но особенно его впечатляет бразильский футболист Каземиро.

- Он - один из лучших, если не самый лучший. Достаточно посмотреть на его игру, на статистику. Просто люди не всегда обращают внимание на игру центрального полузащитника, люди привыкли фокусироваться на голах, дриблинге и голевых передачах. Мы не столь заметны, но мы находимся в центре игры команды и все контролируем. Я восхищаюсь Каземиро, - заявил Бускетс, слова которого цитирует Mundo Deportivo.