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Серхио Бускетс: «Каземиро - один из лучших в мире»

15 Марта 2022 • 21:50 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.10 3.75 3.20
20.03 23:00

В воскресенье «Барселоне» предстоит сразиться с «Реалом» в очередном «эль класико», и футболисты обеих команд уже настраиваются на этот матч, несмотря на то, что «Барселоне» до этого предстоит еще сразиться с «Галатасараем» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Серхио Бускетс, один из самых опытных игроков «Барселоны», полон похвал в адрес соперника, но особенно его впечатляет бразильский футболист Каземиро.

- Он - один из лучших, если не самый лучший. Достаточно посмотреть на его игру, на статистику. Просто люди не всегда обращают внимание на игру центрального полузащитника, люди привыкли фокусироваться на голах, дриблинге и голевых передачах. Мы не столь заметны, но мы находимся в центре игры команды и все контролируем. Я восхищаюсь Каземиро, - заявил Бускетс, слова которого цитирует Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Бускетс Каземиро
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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