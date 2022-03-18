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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес сравнил Педри с Хави

18 Марта 2022 • 19:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.12 3.65 3.25
20.03 23:00

Ветеран «Барселоны» Дани Алвес считает Педри похожим на нынешнего наставника и известного в прошлом полузащитника Хави.

Многоопытный бразилец выделил Педри среди всех новых одноклубников, с которыми ему не доводилось пересекаться ранее: «Педри удивляет меня больше всех. Он напоминает мне тренера [Хави Эрнандеса]: очень умён, может видеть то, что не видят другие, и исполнять то, на что не способны другие», – цитирует 38-летнего правого защитника Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 19-летний Педри принял участие в 17 матчах «Барелоны» во всех соревнованиях, трижды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес Педри
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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