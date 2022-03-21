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Чемпионат Испании. Ла Лига

С момента назначения Хави «Барселона» набирает больше очков в среднем за матч, чем «Реал»

21 Марта 2022 • 22:37 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Задел мадридцев в турнирной таблице по-прежнему велик, однако «Барселона» вернула привычный вид после прихода Хави на должность тренера.

С тех пор, как Хави Эрнандес сменил на посту наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана, команда набрала 37 очков в 16 поединках Ла Лиги (2,31 в среднем за матч), в то время как «сливочные» за тот же период набрали 39 очков, сыграв на один матч больше (2,29 в среднем за матч), отмечает Mundo Deportivo.

Разница забитых и пропущенных мячей тоже в пользу каталонцев: +23 против +18 у мадридцев.

В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», сократив отрыв в турнирной таблице до 12 очков с одним матчем в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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