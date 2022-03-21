С момента назначения Хави «Барселона» набирает больше очков в среднем за матч, чем «Реал»

Задел мадридцев в турнирной таблице по-прежнему велик, однако «Барселона» вернула привычный вид после прихода Хави на должность тренера.

С тех пор, как Хави Эрнандес сменил на посту наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана, команда набрала 37 очков в 16 поединках Ла Лиги (2,31 в среднем за матч), в то время как «сливочные» за тот же период набрали 39 очков, сыграв на один матч больше (2,29 в среднем за матч), отмечает Mundo Deportivo.

Разница забитых и пропущенных мячей тоже в пользу каталонцев: +23 против +18 у мадридцев.

В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», сократив отрыв в турнирной таблице до 12 очков с одним матчем в запасе.