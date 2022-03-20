Анчелотти: «Реал» может выиграть Эль Класико и без Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб сможет обыграть «Барселону» без нападающего Карима Бензема. Форвард «Реала» получил травму накануне игры и пропустит воскресный матч с каталонским клубом.

«Мы можем это сделать», — сказал Анчелотти журналистам, когда его спросили, сможет ли «Реал» одержать победу без своего звездного нападающего.

Анчелотти заверил журналистов, что Бензема вернется в строй совсем скоро.

«Это игрок, которому 34 года, и иногда это может с ним случиться. Это очень незначительные неприятности, и он очень быстро выздоровеет», - сказал главный тренер «Реала».