Обамеянг подтвердил - он надеется, что Дембеле останется в «Барселоне»

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил, что он хочет и дальше работать с Усманом Дембеле, контракт которого истекает предстоящим летом. Дембеле собирается покинуть каталонский суперклуб, но против этого выступает Обамеянг, который очень успешно сотрудничал с ним еще в дортмундской «Боруссии» и сейчас нащупывает то же самое чувство с ним в «Барселоне».

- Я действительно желаю, чтобы он остался. На год или на два. Люблю играть с ним, - заявил Обамеянг, слова которого цитирует портал Goal.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в шести матчах за «Барселону», при этом успел забить уже пять мячей.