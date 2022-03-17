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Обамеянг подтвердил - он надеется, что Дембеле останется в «Барселоне»

17 Марта 2022 • 07:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.05 3.70 3.35
20.03 23:00

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил, что он хочет и дальше работать с Усманом Дембеле, контракт которого истекает предстоящим летом. Дембеле собирается покинуть каталонский суперклуб, но против этого выступает Обамеянг, который очень успешно сотрудничал с ним еще в дортмундской «Боруссии» и сейчас нащупывает то же самое чувство с ним в «Барселоне».

- Я действительно желаю, чтобы он остался. На год или на два. Люблю играть с ним, - заявил Обамеянг, слова которого цитирует портал Goal.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в шести матчах за «Барселону», при этом успел забить уже пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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