Линекер считает, что Хави может стать элитным тренером

Известный английский экс-футболист, а ныне эксперт Гари Линекер в своём «Твиттере» высказался по поводу перспектив тренера «Барселоны» Хави.

Линекер написал, что ему действительно начинает казаться, что молодой испанский специалист может стать элитным тренером, как многие это и предполагали. Напомним, что каталонский клуб под шефством Хави не оставил никаких шансов мадридскому «Реалу» и одержал крупную гостевую победу со счётом 4:0.

На данный момент «сине-гранатовые» под чутким руководством Хави занимают уже третью строчку в испанском чемпионате.