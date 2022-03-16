Пуйоль рассказал, в чём заключался секрет «Барселоны» Гвардиолы

«Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы слыла самой лучшей командой за всю историю футбола, поставив в 2009 году уникальное достижение - победы во всех турнирах в течение года, в которых она участвовала. Это были не только классические чемпионат, кубок и Лига чемпионов, но еще два Суперкубка, а также клубный чемпионат мира. Легендарный защитник и капитан клуба Карлес Пуйоль поведал, в чем заключался главный секрет клуба.

- Это было что-то грандиозное. Мы действительно получали удовольствие от той игры, от коллектива. Мы сделали революцию. Мы удивляли как в нападении, так и в защите. Наш прессинг был невероятным. Секрет же в том, что Гвардиола без раздумий выставлял из состава того, кто не желал играть по его модели, - цитирует Пуйоля El Mundo Deportivo.