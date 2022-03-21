Анчелотти взял вину за поражение от «Барселоны» на себя

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами рассказал, что берёт вину за крупное поражение от «Барселоны» на себя.

Опытный итальянский специалист сказал, что «Барселона» играла намного лучше и заслуженно победила. Карло отметил, что уже переговорил с игроками и заявил им, что берёт вину за это фиаско на себя. Анчелотти добавил, что ему очень жаль, что всё так получилось, но нужно оставаться спокойными и не допускать драмы.

Напомним, что мадридская команда крупно уступила «сине-гранатовым» со счётом 0:4.