Бывший полузащитник сборной Хорватии Ярни: «Модрич сильнее Ковачича»

Бывший футболист сборной Хорватии Роберт Ярни сравнил игру двух полузащитников национальной команды своей страны: Луку Модрича и Матео Ковачича.

«Ковачич играет великолепно, но Модрич сильнее. Лука играет головой, а не мускулами», — приводит слова Ярни AS с ссылкой на Sportske.

Специалист сравнил мышление Модрича с компьютером, отметив, что мячи от него всегда идут в нужном направлении.

Напомним, что команды Модрича и Ковачича («Реал» и «Челси») встретятся друг с другом на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра противостояния запланирована на 6 апреля.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний Ковачич забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 20 матчах. 36-летний Модрич имеет точно такие же показатели в 21 встрече Ла Лиги.