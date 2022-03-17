«Ливерпуль» готов платить 6 млн евро в год вундеркинду из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле».

По данным журналиста Херарда Ромеро, будущее 17-летнего испанца в «Барселоне» остаётся неопределённым, поскольку «Ливерпуль» предложил ему контракт с зарплатой в 6 млн евро за один год. Полузащитник настроен продолжить развитие в Каталонии, но щедрое предложение англичан может изменить его планы.

На игрока также претендуют другие представители Англии – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. Текущая сумма отступных составляет 50 млн евро.