Игрок «Барселоны» впервые за 10 лет забил гол головой на «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал первым футболистом «сине-гранатовых» за 10 лет, кому удалось забить гол головой на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

В прошлый раз это удавалось бывшему капитану каталонцев Карлесу Пуйолю в 2012 году с подачи нынешнего тренера «Барселоны» Хави.

После победы нал «Реалом» (4:0) «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании, имея в своём активе 54 очка после 28 матчей. У идущей на втором месте «Севильи» 57 очков после 29 матчей.