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Мазрауи: «Дани Алвес – мой пример для подражания»

20 Марта 2022 • 19:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.35 3.55 3.15
Через 2 ч. 29 мин.

Крайний защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, связанный с переходом в «Барселону», восхищается ветераном «сине-гранатовых».

«Дани Алвес – мой пример для подражания. Качество его игры не может вызывать сомнений. Он вдохновил меня быть постоянно заточенным на атаку», – цитирует 24-летнего марокканца Sport.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Мазрауи уже подписал предварительное соглашение с «Барселоной», однако сам футболист опроверг эти слухи: «До конца сезона осталось два месяца. В течение этого времени я приму окончательное решение», – сказал правый фулбек.

Напомним, что летом Мазрауи станет свободным агентом, так как его контракт с «Аяксом» подходит к концу и не будет продлён.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Дани Алвес Нуссер Мазрауи
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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