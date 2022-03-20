Мазрауи: «Дани Алвес – мой пример для подражания»

Крайний защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, связанный с переходом в «Барселону», восхищается ветераном «сине-гранатовых».

«Дани Алвес – мой пример для подражания. Качество его игры не может вызывать сомнений. Он вдохновил меня быть постоянно заточенным на атаку», – цитирует 24-летнего марокканца Sport.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Мазрауи уже подписал предварительное соглашение с «Барселоной», однако сам футболист опроверг эти слухи: «До конца сезона осталось два месяца. В течение этого времени я приму окончательное решение», – сказал правый фулбек.

Напомним, что летом Мазрауи станет свободным агентом, так как его контракт с «Аяксом» подходит к концу и не будет продлён.