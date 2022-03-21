Анчелотти: Карточка Обамеянгу за фол на Кроосе? Не знаю, но не хочу искать оправданий

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами своим мнением по поводу судейства в поединке с «Барселоной».

Анчелотти сказал, что он не знает о том, стоило ли Обамеянгу в начале матча давать жёлтую карточку после жёсткого фола на Тони Кроосе. Итальянский специалист отметил, что он не хочет искать оправданий, ведь «Реал» проиграл не из-за судейства.

Напомним, что мадридская команда крупно уступила «сине-гранатовым» со счётом 0:4. «Реал» всё ещё уверенно лидирует в турнирной таблице.