В «Барселоне» надеются, что дружба Обамеянга и Дембеле убедит последнего продлить контракт

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пришелся ко двору в «Барселоне», забив уже пять голов в составе клуба. Более того, с появлением габонского нападающего расцвел и Усман Дембеле, который ранее успешно взаимодействовал с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии».

Теперь руководство «Барселоны», как сообщает Diario Sport, надеется на то, что Обамеянг поможет убедить Дембеле продлить контракт с клубом. Переговоры на эту тему идут, несмотря на то, что Дембеле получает предложения со стороны, и, по слухам, уже успел договориться с «ПСЖ».

Станет ли прекрасное взаимодействие на поле тем фактором, который повлияет на Дембеле, покажет ближайшее будущее.