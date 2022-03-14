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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» надеются, что дружба Обамеянга и Дембеле убедит последнего продлить контракт

14 Марта 2022 • 23:53 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.07 3.75 3.25
20.03 23:00

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пришелся ко двору в «Барселоне», забив уже пять голов в составе клуба. Более того, с появлением габонского нападающего расцвел и Усман Дембеле, который ранее успешно взаимодействовал с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии».

Теперь руководство «Барселоны», как сообщает Diario Sport, надеется на то, что Обамеянг поможет убедить Дембеле продлить контракт с клубом. Переговоры на эту тему идут, несмотря на то, что Дембеле получает предложения со стороны, и, по слухам, уже успел договориться с «ПСЖ».

Станет ли прекрасное взаимодействие на поле тем фактором, который повлияет на Дембеле, покажет ближайшее будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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